Natale, l'augurio di Brunello Cucinelli: "Riequilibrare con gioia i nostri spiriti"

Il Natale si avvicina e da Brunello Cucinelli arriva "l’augurio sincero di vivere in armonia il significato più profondo delle Feste, per riequilibrare con gioia i nostri spiriti, ripartendo dai sentimenti di pace e serenità, e guardando con gratitudine al grande valore universale della condivisione".

Un momento speciale quello delle festività natalizie per l'imprenditore umbro della moda: "Quest’anno - scrive il 're del cachemire' sul proprio profilo Instagram -, in un momento di rinascita che l’umanità vive con vivida speranza, ritrovarsi insieme per le Festività è per noi un dono d’inestimabile valore. È l’occasione che abbiamo voluto celebrare qui a Solomeo, insieme a una parte delle ragazze e dei ragazzi dell’Ufficio Stile, per rendere grazie con sincera emozione di tutte le importanti esperienze vissute negli ultimi mesi. Quale momento migliore, dunque, per rialzare gli occhi al cielo e ammirare la bellezza delle stelle che guidano i nostri sogni?".