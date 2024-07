Colazione con Torta al testo per la star di Hollywood Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, la celebre star di Hollywood, non smette mai di sorprende e di far parlare di sé. Dopo il suo business delle candele dagli aromi improbabili eccola tornare virale con un video in cui si cimenta nella preparazione di una colazione tutta umbra per il suo fidanzato. L'attrice, rinomata per il suo stile di vita sano e il suo brand di benessere, continua a catturare l'attenzione dei media e dei suoi fan.

Nel menù della colazione troviamo "un tipo di pane di Umbria che si chiama torta al testa", accompagnato da uova e pancetta. Una colazione che di umbro ha poco, se non la location dove l'attrice ama trascorrere le sue vacanze. Con il suo inconfondibile accento americano, Gwyneth prova a parlare italiano, trasformando torta al testo in "torte di testa", e riesce a conquistare il cuore dei suoi follower.

Il video, pubblicato su Instagram, ha riscosso un grande successo, non solo tra i fan, ma anche tra altre celebrità. Reese Witherspoon, amica di lunga data della Paltrow, ha commentato: "Your Italian is getting so perfecto!".

Il reel si conclude con uno splendido panorama umbro, catturando la magia di una terra ricca di storia e bellezze naturali. L’Umbria, spesso meno nota rispetto alla vicina Toscana, sta conquistando sempre più il cuore degli statunitensi, grazie anche alla visibilità data da personaggi come Gwyneth Paltrow.