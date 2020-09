Gualdo Tadino, tutti i premiati del concorso “Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore 2020”

Premiati alla Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino i vincitori della terza edizione del concorso “Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore 2020”. Un concorso ideato e promosso dal Comune di Gualdo Tadino, rivolto a tutti i residenti e commercianti della città, che ha avuto l’obiettivo di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di Gualdo Tadino, attraverso l’utilizzo dei fiori su balconi, giardini e negozi. A premiare i vincitori sono stati il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari.. Presenti in Sala Consiliare tutti i partecipanti ai concorsi, sia residenti che commercianti.

“Questa terza edizione del concorso “Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore” - ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – è stata particolare ed unica, visto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha cambiato le nostre abitudini nei mesi scorsi ed ancora purtroppo oggi ci condiziona. Ringrazio, quindi, tutti i partecipanti per il tempo dedicato a questa iniziativa in questo delicato momento. La numerosa partecipazione al concorso ci dà però la speranza di farcela e mostra l’idea che insieme riusciremo a superare tutte le difficoltà del momento, con l’auspicio che la prossima edizione del concorso si possa svolgere in un clima più sereno e disteso”.

I PREMIATI

Balconi fioriti

1° Pascucci Nadia; 2° Residenti di via Mastro Giorgio; 3° Lacchi Rita.

Giardini in fiore:

1° Provvedi Angelo; 2° Natalini Otello; 3° Anastasi Daniela.

Negozi in fiore:

1° Gambucci Anna (Ceramiche Gambucci)

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ed i vivai e i fiorai che hanno sostenuto questa pregevole iniziativa – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – promossa dal Comune di Gualdo Tadino con l’obiettivo di abbellire e colorare la città. La partecipazione è stata numerosa e siamo molto soddisfatti delle composizioni realizzate dai partecipanti, nonostante le difficoltà che il Covid- 19 ha portato nelle nostre vite”.