Il gruppo eugubino Djelem Do Mar protagonista sul palco di Sanremo con il Premio Tenco

E' di Gubbio il gruppo rivelazione del Premio Tenco 2022 che si assegna sul palco del Festival di Sanremo. Djelem Do Mar, il progetto ideato da Sara Marini e Fabia Salvucci (con Lorenzo Cannelli, Andrea Jannicola, Paolo Ceccarelli, Franz Piombino e Michele Fondacci), sarà infatti uno dei protagonisti della 45° edizione della Rassegna della Canzone d’Autore di Sanremo. Sarà di scena al Teatro Ariston sabato 22 ottobre insieme a Fabio Concato, Bénabar, Erica Mou, Jurij Šev?uk e Claudio Baglioni.

Djelem do mar arriva sul palco più prestigioso d’Italia per la musica di qualità dopo aver convinto la direzione artistica della rassegna durante uno degli appuntamenti de “Il Tenco ascolta”, la serie di live organizzati dal Club Tenco in giro per l’Italia. Questo invito è il coronamento del successo del loro primo lavoro discografico, “Voci Oltre” (Maremmano records/Ird), che a giugno ha sfiorato la Targa Tenco come migliore disco d’esordio, piazzandosi ad un solo punto dalla vincitrice, Ditonellapiaga. “Voci oltre”, un album dalle radici antiche ma dal suono contemporaneo, è un viaggio "etnolinguistico" composto da brani originali. Parte dal Mediterraneo per spingersi oltre: tocca l’Africa, l’Asia, l’America meridionale, per poi tornare in Europa e finire da dove si è partiti, in Italia. Un repertorio affrontato in dieci lingue: quelle di casa nostra - italiano, sardo, siciliano e calabrese grecanico (parlato nella provincia di Reggio Calabria) - e armeno, greco, bulgaro, iraniano, farsi (persiano) e portoghese.