Oggi è un giorno palindromo. Che cosa cambia nella nostra vita?

Capita molto di rado e la data è senz'altro da segnalare: oggi è un giorno palindromo. Che cosa significa? Vuol dire che la data odierna si può leggere in entrambi i sensi: 12-02-2021 o al contrario. In questo caso il risultato non cambia, sarà sempre il 12 febbraio 2021 che lo si legga da sinistra a destra o viceversa.

Vale per i numeri, ma anche per le parole e per le frasi: Anna, ad esempio, è un nome palindromo, così come la frase Amo Roma. Sapere queste cose non cambia certo la vita, eppure il numero 20 è alla base della numerazione Maya e il numero 2 indica doppio e confronto. Il numero base della relazione umana.

La rarità dei giorni palindromi

Sono 366 giorni palindromi su 10mila. Nel 2020 abbiamo avuto il 2 febbraio, palindromo anche per gli americani che invertono rispetto alla numerazione europea mese e giorno nelle date. E' già capitato altre volte nel corso di questo secolo: 10-02-2001 o il 21-02-2012. Ce ne sono una ventina ancora in questo secolo e 31 nel prossimo, fino al 29-12-2192. Poi, bisognerà attendere il nuovo millennio, ma sinceramente la data del 10-03-3001 ci sembra davvero proveniente da un'altra galassia...