Giornata Internazionale del Risparmio Energetico, cos'è e perché è importante

Modificare i nostri stili di vita in senso più ecosostenibile non solo è possibile con alcune semplici attenzioni,ma è anche indispensabile per il nostro pianeta

Al giorno d'oggi il tema dell'ecosostenibilità rientra anche nelle agende dei Governi internazionali. Pensare all'ambiente e al rinnovamento delle risorse energetiche è fondamentale, per garantire alle generazioni presenti e future una migliore qualità della vita e un continuo rinnovamento delle risorse enegetiche globali.

Un numero crescente di persone è sensibile a temi come questo, e c'è una maggiore consapevolezza riguardo gli stili di vita sostenibili e all’impatto ambientale delle scelte quotidiane.

Nella data di oggi, 18 febbraio, si celebra la Giornata internazionale del risparmio energetico, un'occasione per aumentare la coscienza della situazione globale e riflettere sui nostri consumi, ma anche un’ispirazione per agire concretamente e fare la differenza.

La data ricorre nell'anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, nel 2005. Questo accordo fu sancito per salvare il Pianeta dai danni dei cambiamenti climatici.

Ancor di più con l'avvento della tecnologia e le abitazioni sempre più smart, questa ricorrenza ci insegna che la via più facile per risparmiare energia, ma anche contenere i costi in bolletta, è la riduzione degli sprechi inutili. Tanto per iniziare, il risparmio inizia dalla presenza degli elettrodomestici che determinano un considerevole consumo di energia, con conseguenze non solo per le nostre tasche, ma anche per l’ambiente. Rinunciare alle apparecchiature è quasi impossibile, ma avere bollette meno salate e ridurre l’emissione di CO2 è semplice se impariamo ad usare nel modo corretto gli elettrodomestici. Piccoli accorgimenti consentono di avere una casa più efficiente e rispettosa dell’ambiente in poche e semplici mosse. Ecco alcuni consigli per un consumo responsabile:

Giornata internazionale del risparmio energetico: origini e iniziative

Il World Energy Conservation Day è nato in India dopo l'istituzione dei National Conservation Awards del 1991 ed ha assunto portata internazionale dal 2004, quando ha incominciato ad essere seguito da molti Paesi del mondo, dal Nepal al Canada. Nel 2005 la trasmissione di Radio2 Caterpillar ha indetto per il 16 febbraio (anniversario del protocollo di Kyoto) una Giornata Nazionale del risparmio energetico che prende il nome di "M'illumino di meno", in cui sono previste diverse iniziative in molte città italiane di anno in anno.

"M'illumino di meno" Prende il nome dai celebri versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti ("M'illumino / d'immenso").

Tra gli obiettivi della campagna, l'invito a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili.

Inizialmente rivolta ai soli cittadini, l'iniziativa è stata accolta con successo dapprima a livello locale, con adesioni da parte dei singoli comuni, ed in seguito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il patrocinio del Ministro dell'ambiente. Nel 2008 Hans-Gert Pöttering, presidente del parlamento europeo, ha dichiarato il riconoscimento dell'iniziativa considerandola "un evento che ha un valore simbolico ed un effetto tangibile". L'ANCI ha subito sostenuto l'iniziativa promuovendola nelle amministrazioni locali, invitate a spegnere simbolicamente le luci di monumenti ed uffici pubblici negli orari previsti.

Queste manifestazioni, benché di breve durata, hanno ottenuto un riscontro effettivo in termini di risparmio energetico. Secondo i dati riportati da Terna, la società responsabile della trasmissione di energia elettrica in Italia, nei minuti successivi l'avvio dell'iniziativa si è verificato un sensibile calo dei consumi. Ad esempio, il fabbisogno istantaneo di energia registrato è stato di circa 300 MW inferiore nel 2007 e di oltre 400 MW nel 2008.