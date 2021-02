Giornata mondiale dei calzini spaiati, a cosa serve e come aderire

Un antidoto alla solitudine, un invito all'accettazione del diverso, specialmente in un momento difficile come quello della pandemia.

È vero, stiamo vivendo un momento difficile, in piena pandemia, con le scuole chiuse e nella migliore delle ipotesi lo smart working in corso. Ma non dobbiamo perdere la capacità di sorridere per le piccole cose.

E allora sappiatelo: oggi è la giornata mondiale dei calzini spaiati.

In che cosa consiste?

Alzi la mano chi non ha nei cassetti, in ordine asperso, una serie di calze e calzini senza il gemello.

La cosa è tipica soprattutto nelle famiglie con bambini: all'aumentare del numero dei membri della famiglia, aumenta (del doppio) anche il numero dei calzini presenti in circolazione e inevitabilmente... qualcuno si perde nei passaggi fra la cesta della biancheria, la lavatrice, l'asciugatrice e i panni puliti da piegare.

Alla fine, ci si ritrova con montagne di calzini diversi e spaiati e cosa c'è di meglio da fare se non indossarli così?

Il senso della giornata

La giornata dei calzini spaiati è nata da un'idea di una maestra friulana, ormai più di dieci anni fa: oggi il suo significato è l'accettazione della diversità.

Infatti, oltre alla simpatia di convididere un "problemino" che capita in tutte le case, indossare oggi (e ovviamente fotografare e postare sui social!) due calzini diversi ha anche un significato sociale: vuole spronare al rispetto reciproco verso chi è diverso da sé.

Diversità come valore, quindi e come superamento della solitudine. A maggior ragione ora che imperversa la pandemia, la giornata dei calzini spaiati è un modo per non sentirsi esclusi e lontani.

Indossare un calzino spaiato può allora essere un rimedio all'isolamento, quella sensazione di smarrimento che potrebbe - per assurdo - provare un clazino che ha smarrito il suo gemello.

E allora forza, tutti giù a indossare i nostri calzini diversi, poi foto e via sui social, rigorosamente con l'hastag #calzinispaiati2021.