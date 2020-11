Giornata della Gentilezza, la Scuola del Cioccolato perugina lancia una ricetta per celebrarla

Il 13 novembre si celebra la Giornata Internazionale della Gentilezza, gesto di umanità e prossimità da non sottovalutare, in una situazione difficile come quella che stiamo tutti vivendo.

“Per quanto piccolo nessun atto di gentilezza è sprecato”, scriveva Esopo, e per festeggiare questa ricorrenza la Scuola del Cioccolato Perugina regala a tutti una ricetta speciale, da realizzare a casa: le “Tortine Gentili”, soffici tortine alle mele, arancia candita e anacardi arricchite dall’inconfondibile gusto intenso della cioccolata prodotta a Perugia. Protagonista è dunque il cioccolato, che lega insieme tutti gli ingredienti e mette d'accordo i gusti più diversi. La scelta non è casuale: mele e arance sono ingredienti molto legati alla stagione autunnale e ne ricordano i colori e i profumi; la sofficità delle tortine rimanda invece alla morbidezza del sentimento e alla sensazione di un caloroso e avvolgente abbraccio. Il Maestro Alberto Farinelli, responsabile della Scuola del Cioccolato, ha voluto creare una ricetta semplice e sfiziosa da condividere in questa giornata speciale e, soprattutto, in questo particolare momento storico. Un gesto gentile come quello di preparare un dolce può alleggerire e rendere più piacevoli i momenti trascorsi in casa con chi si ha accanto, che siano i propri cari o conviventi.

La storia della giornata della gentilezza



Ogni 13 novembre al centro dell’attenzione sono i piccoli gesti d’affetto. Grazie al movimento locale Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, la gentilezza è diventata un fenomeno globale promuovendo atti gentili in tutto il mondo, sotto il nome di World Kindness Movement. La giornata mondiale della gentilezza si festeggia in modi diversi nei vari angoli della Terra, ma cosa significa gentilezza? Innanzitutto è cortesia, buona educazione e buone maniere, ma anche altruismo, generosità e disponibilità: la gentilezza non fa bene solo a chi la riceve ma soprattutto a chi la fa.