Google celebra Giorgio Gaber dedicandogli il 'doodle', a Perugia c'è una via con il suo nome

Anche Google celebra Giorgio Gaber e oggi (25 gennaio), dedicandogli il 'doodle' (l’immagine che sostituisce il classico logo nell’homepage del celebre motore di ricerca) nel giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 83 anni.

Nato a Milano nel 1939 e grande protagonista della cultura pop, del teatro e della musica italiana nella seconda metà del Novecento, Gaber è morto il 1 gennaio del 2003 a 63 anni. A vent'anni dalla sua scomparsa ancora viene celebrato in tutta la Penisola e non fa eccezione l'Umbria, con il capoluogo Perugia che nel 2015 gli ha intitolato una via nella frazione di Ponte San Giovanni.