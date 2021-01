Festa del Tricolore, il 7 gennaio ricorre il 224° compleanno della Bandiera italiana

Forse non tutti sanno che il 7 Gennaio ricorre il "compleanno" della Bandiera italiana. Questa data ricorda la prima adozione ufficiale del Tricolore come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, ovvero la Repubblica Cispadana, avvenuta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797.

Assieme all’Inno di Mameli, all’Emblema e allo Stendardo del Capo dello Stato, la Bandiera italiana è uno dei quattro massimi simboli della Repubblica, tanto che a partire dal 1996 è stata istituita la Festa del Tricolore.

Le manifestazioni principali per questa non banale ricorrenza avvengono proprio a Reggio Emilia, sebbene anche a Roma, presso il Palazzo del Quirinale, venga eseguito il cambio della Guardia d'onore in forma solenne con lo schieramento e la sfilata del Reggimento Corazzieri in uniforme di gala e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Questa solenne cerimonia viene svolta solamente in altre due occasioni, ovvero durante le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre.

In un momento come quello che stiamo vivendo, con il Paese sotto la morsa dell'emergenza sanitaria, celebrazioni come questa ricordano la tenacia del popolo italiano nel rivendicare la propria sovranità e identità.

Celebrazioni speciali durante la pandemia: solidarietà al mondo sanitario

Le consuete celebrazioni che si svolgono a Reggio Emilia verranno modificate per le restrizioni ancora in atto, con gli interventi istituzionali da remoto ed il piazzale antistante l’ospedale reggiano Santa Maria Nuova per l’occasione illuminato con i colori nazionali; qui si terrà la consegna di una copia del tricolore per mano del sindaco, Luca Vecchi, alla direttrice del dipartimento sanitario locale, Cristina Marchesi. In questo modo si vuole rendere più sobria la manifestazione in segno di esempio e lutto per l'emergenza in corso, mostrando così solidarietà e sostegno al personale sanitario impegnato nella gravosa lotta contro il Covid-19.

Un gesto che possiamo compiere tutti in questo speciale compleanno del nostro Tricolore può essere quello di appendere alle finestre e ai balconi la Bandiera, come molti hanno fatto durante i difficili mesi del lockdown.