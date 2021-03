Non solo mimosa nell'8 marzo di Laura Chiatti: "La donna va amata, non rimpianta"

In qu esto 8 marzo 2021, giorno in cui come ogni anno si celebra la festa delle donne, Laura Chiatti ha voluto lanciare un messaggio attraverso i suoi profili social: "Perche? la donna va amata, non rimpianta... - scrive l'attrice umbra - accarezzata, non trascurata... corteggiata, non accantonata... la donna e? colei che ti rendera? forse il viaggio eccessivamente travagliato, ma che non ti lascera? mai a meta? strada. La donna e? un sentiero verso il cielo, una luce che redime dal buio, e? l’unica arma che Dio ha concesso per difendere l’umanita? e per renderla eterna... che ogni donna possa essere sempre celebrata, e non solo l’8 marzo... auguri a tutte noi!"