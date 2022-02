Festa della Donna, un regalo di classe per celebrarla in compagnia: un vino Montefalco Bianco DOC

Si avvicina la festa della donna, ma non c'è festa che si rispetti senza un vero festeggiamente. Quale migliore idea, allora, quella di celebrare questa ricorrenza con un vino di qualità, magari da condividere tra amiche o da regalare alla propria "Lei" per ricordarle quanto è speciale?

L’azienda Scacciadiavoli di Pambuffetti, una delle realtà vitivinicole più antiche e rappresentative del territorio umbro, propone per questa occasione un brindisi speciale con Montefalco Bianco DOC 2019, un blend ottenuto da uve Trebbiano Spoletino, Grechetto e Chardonnay, che esprime grande eleganza e ricchezza già dal primo sorso.

Montefalco Bianco DOC 2019 è un vino bianco di carattere e grande personalità, contraddistinto dalla profondità espressiva del Trebbiano Spoletino, uva bianca della più intima tradizione locale. Proprio come ogni donna, è accattivante, aromaticamente complesso e di buona struttura e dinamismo, un vino che può essere apprezzato giovane ma anche capace di evolvere positivamente in bottiglia. Il colore dorato, il sapore deciso e duraturo con il profumo elegante dei sentori di pesca e albicocca lasceranno ogni donna a bocca aperta. Si accompagna volentieri ad antipasti, piatti di pesce (soprattutto crostacei, grigliate, fritture, insalata di mare) e formaggi. Il prezzo medio in cantina 12,00 Euro