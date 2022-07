"Ficca i guadrini o le carte e digita su sta diavoleria de tastiera": da oggi fare carburante in dialetto perugino è possibile. Ecco il distributore con il Donca

Da alcuni giorni anche a Perugia e provincia spopola la nuova tendenza che vede protagoniste acune stazioni di rifornimento carburante.

Forse per stemperare la rabbia per i costi allucinanti del carburante e rtabilire un po' di humor tra la popolazione, infatti, i terminali digitali di oltre 1.700 Eni Live Station in tutta Italia sono stati impostati per esprimersi anche nei dialetti locali di oltre 100 province. Tra queste non mancano quelle di Perugia e Terni, come nel video segnalato da un lettore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Operazione in corso, attendere prego», «Rifornirsi all’erogatore 1», «Se hai una carta punti utilizzala ora» sono alcuni dei messaggi vocali che i clienti delle stazioni di servizio Eni sentono in dialetto perugino dove si fermano a fare rifornimento. "Ficca i guadrini o le carte, artira fori la carta" "è da digità 'l codice su sta divoleria de tastiera", etc... sono alcune delle frasi che spiazzano l'utente che va a rifornirsi, per una volta, con il sorriso sulle labbra.

L'evoluzinoe tecnologica, quindi, non significa solo multilinguismo internazionale (i terminali parlano anche in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese), ma per Eni "la lingua vernacolare è una delle tradizioni che contraddistinguono i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani".

Qui in basso l'elenco delle stazioni di servizio dove è presente l'originale terminale in vernacolo. Non resta che provare!