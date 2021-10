WhatsApp, Instagram e Facebook 'down' in tutto il mondo: le tre app in tilt anche in Umbria

Problemi per le tre applicazioni che non sono raggiungibili dal tardo pomeriggio di oggi (martedì 4 ottobre)

Whatsapp, Instagram e Facebook in 'down' in diversi Paesi nel mondo dal tardo pomeriggio di oggi (lunedì 4 ottobre) e milioni di persone nel 'panico' senza il servizio di messaggistica e due dei social più utilizzati da giovani e meno giovani. Ad andare in 'tilt' dunque, per motivi ancora da chiarire, le tre applicazioni che fanno capo alla galassia di Mark Zuckerberg, come era accaduto lo scorso 19 marzo (quando il disservizio era durato più o meno 45 minuti) e il 13 marzo 2019 (quando ci fu uno stop di 14 ore).

"Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento - lo ha spiegato su Twitter in serata Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook -. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile".

Nel pomeriggio, sempre su Twitter, aveva parlato Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook: "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi". E proprio su Twitter si è scatenata fin dal pomeriggio l'ironia degli utenti e si è inoltre concentrato il dibattito sul risultato delle elezioni amministrative che hanno coinvolto numerose città italiane (e anche umbre).