La FAAK Record lancia il nuovo singolo del rapper perugino Darn: arriva "Dalle popo", musica per il riscatto sociale

La nuova e giovanissima etichetta discografica perugina, FAAK Records, annuncia l'uscita in questi giorni del nuovo singlo di un rapper di Perugia, Darn (al secolo Guglielmo Fratini, classe '96) dal titolo "Dalle Popo", con cui mira alla rivalsa sociale, raccontando la quotidianità della periferia.

In “Dalle popo”, il rapper racconta la sua storia personale, che accomuna però tanti ragazzi: chi viene dalla periferia, chi ha vissuto determinate situazioni e trovato certe difficoltà nella vita può rispecchiarsi nelle parole che l’artista usa in questo pezzo.

Darn, annunciano i produttori della FAAK, vuole mandare un messaggio forte, quello di non smettere mai di lottare per quello in cui si crede fermamente, indipendentemente dalla situazione sociale che ci circonda. Il messaggio è dato in termini maturi e diretti, cosa non scontata nel panorama attuale “trap”, parlando "alla pancia" degli ascoltatori.

I giovani leader della FAAK Records sono convinti che "la musica, come la vita personale, è ricca di alti e bassi che hanno portato Darn ad una maturità personale, dopo le tante sconfitte ricevute nella sua vita. Spesso nella musica, come nella vita, ci vengono chiuse tante porte in faccia: la forza di Darn è proprio quella di cercare di aprire queste porte, come dopo questo lungo periodo di silenzio, dove ha trovato in FAAK Records una possibilità di realizzazione personale ed economica".

“Dalle popo” rappresenta una vera e propria svolta nella carriera artistica di Darn: il singolo cavalca perfettamente le nuove sonorità grazie all’aiuto dei produttori presenti all’interno dell’etichetta FAAK Records.

Il singolo è prodotto da Alessandro Tenerini, in arte “FAAK T” con cui Darn ha intrapreso un vero e proprio legame artistico a 360 gradi.