Eurovision, Blind ci prova: sfida ad Achille Lauro per rappresentare San Marino

Se l'Umbria sarà protagonista con due 'cartoline' destinate a promuovere la bellezza di Perugia e della Cascata delle Marmore a milioni di telespettatori, a salire direttamente sul palco per esibirsi nell'edizione 2022 in programma a Torino il prossimo maggio (dal 10 al 14) ci proverà il perugino Blind.

Non potendolo fare come rappresentante dell'Italia, onore conquistato da Mahmood e Blanco grazie al trionfo nell'ultimo Festival di Sanremo, il rapper di Ponte San Giovanni tenterà di prendere la 'scorciatoia' rappresentata da 'Una Voce per San Marino', per la cui finale sfiderà 'big' del calibro di Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Tra gli altri partecipanti italiani anche Alessandro Coli (in coppia con il dj turco di fama internazionale Burak Yeter), Francesco Monte (star della TV e dei socia), il bresciano Matteo Faustini e il batterista Tony Cicco (insieme al cantautore Alberto Fortis e alla band romana Deshedus). Dalla Spagna arriva invece Cristina Ramos (vincitrice di 'Got Talent España' nel 2016), mentre giocherà in casa il sammarinese Fabry & Labiuse Feat. i Miodio (questi ultimi primi partecipanti per San Marino all’Eurovision del 2008).

La finale di Una Voce Per San Marino andrà in scena al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio alle ore 20:30, con diretta su San Marino RTV a partire dalle 21. A presentare la finale saranno Senhit, artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all'Eurovision nel 2021, e il presentatore israeliano Jonathan Kashanian.