Equità nel lavoro e possibilità di carriera per le donne sono ancora un miraggio, ma la tendenza può cambiare

Equità ed empowerment femminile sui luoghi di lavoro sembrano ancora una conquista lontana da ottenere. Secondo un'indagine di Fondazione Libellula - la Fondazione di Zeta Service - su 4000 donne lavoratrici, il 55% ha subito molestie o discriminazioni, il 68% ha visto la carriera ostacolata dalla maternità.

Quetsi i numeri presentati durante un evento svoltosi a Milano lo scorso 26 Maggio al Magna Pars con oltre 300 persone: il 55% delle donne ha sperimentato una situazione di molestia, discriminazione o stereotipo nel contesto lavorativo; il 53% delle lavoratrici è stata oggetto di battute sessiste o volgari sul lavoro; il 68% ha visto rallentare il percorso di crescita, o quello di altre donne, a causa della maternità; il 41% ritiene difficile parlare della maternità e dell’attesa di un figlio al lavoro; il 62% dichiara di essere considerata aggressiva se si mostra ambiziosa o assertiva; il 59% è vittima sul lavoro di allusioni e osservazione estetiche, a volte o spesso; il 22% ha subito, a volte o spesso, contatti fisici indesiderati; il 58% non agisce efficacemente e/o sempre di fronte a una molestia subita; il 46% non ha mai chiesto un aumento della retribuzione; solo il 20% ritiene che le aziende abbiano un’alta attenzione per le tematiche di genere; il 44% non ritiene che i/le manager siano esempi positivi di equità di genere; il 52% non sa se una donna vittima di violenza potrebbe ricevere aiuto e parlarne in azienda.

Un carosello di percentuali ed esperienze allarmanti conclusosi però con un momento di riflessione sull’importanza della consapevolezza e della conoscenza su alcuni aspetti positivi, ovvero ciò che emerge nelle aziende che con Fondazione Libellula lavorano ogni giorno sulla discriminazione di genere e sulla costruzione di ambienti di lavoro equi, attenti e rispettosi.

Le notizie positive giungono infatti da quanto accade all’interno delle aziende del Network Libellula, ovvero quando è attivo un lavoro su un piano culturale: le posizioni di leadership sono più distribuite tra i generi, diminuisce la percezione di una diversa velocità di carriera tra uomini e donne, l’idea che una donna faccia carriera per aspetti seduttivi cala in modo netto, il linguaggio migliora ed è più attento alla dimensione del genere, cade il tabù della genitorialità e maternità, il linguaggio è più attento alla dimensione di genere, l’azienda è percepita come più attenta alle tematiche di genere.

A conclusione del meeting milanese così è intervenuta Debora Moretti, board member di Zeta Service: “Nel 2017 il Progetto Libellula era solo un’iniziativa ambiziosa, oggi siamo un vero e proprio movimento culturale. Per questo ringrazio di cuore tutte le aziende che hanno creduto che insieme si possa portare un cambiamento. Sono davvero tante le aziende Libellula e sono felice che oggi anche altre aziende abbiano accettato il nostro invito e mi auguro che dopo quello che hanno ascoltato siano pronte ad unirsi al nostro network. Ringrazio Zeta Service perché ha sempre creduto in noi e in questo grande progetto”.