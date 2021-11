Eileen Gu testimonial di Brunello Cucinelli: "I suoi valori sono quelli in cui crediamo a Solomeo"

Eileen Gu e Brunello Cucinelli. Un binomio celebrato sui propri profili social dall'imprenditore umbro, che ha postato un video in cui a fare da testimonial alla 'maison' di Solomeo è la 18enne sciatrice e modella, cinese di origini statunitensi e prima donna a completare in modo perfetto (durante un allenamento in Austria) un 'Double Cork 1440' (un salto con partenza e atterraggio all'indietro e in mezzo due rotazioni verticali e quattro orizzontali).

"È con sincero affetto e stima - scrive Cucinelli - che ringrazio la cara amica Eileen Gu per il prezioso dono del video, nel quale racconta con semplicità e bellezza la sua esperienza vitale. I valori nei quali Eileen crede sono vicini a quelli nei quali crediamo a Solomeo. Mi piace la sua idea di 'essere il proprio cambiamento'; accettare i cambiamenti è quanto si deve fare, credo, per evitare di perdere, assieme al loro rifiuto, anche tutto il bene che essi ci portano. Eileen ci conferma questo quando dice che il coraggio di cambiare sottintende il coraggio di sbagliare, perché ogni esperienza attuata è sempre foriera di maggiore forza e di un coraggio che si rinnova per guardare al futuro con un’accresciuta fiducia".

E ancora: "Tutto ciò trova eco in me - spiega ancora Cucinelli -, ed è stato proprio grazie al coraggio di osare anche quando tutto appariva oscuro che sono riuscito, passo dopo passo, a realizzare i miei sogni più luminosi. Auguro a Eileen che anche i suoi sbagli, così come i suoi successi, la portino ad una vita felice e sempre rispettosa delle persone umane e del Creato".