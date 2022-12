ECCELLENZE UMBRE | Ristorante Trilogy, una storia di famiglia lunga trent'anni tutta da festeggiare

Trent'anni sono un compleanno importante da festeggiare. Soprattutto quando si tratta di un'attività d'impresa nel mondo ristorazione iniziata da un casale di campagna abbandonato e una famiglia in cerca di una nuova avventura imprenditoriale. Lunghi anni contrassegnati dalla capacità di rimanere apprezzati e stimati in tutto il territorio senza mai passare di moda.

Stiamo parlando del Trilogy Club di Ramazzano, ristorante pizzeria inaugurato nel 1992 da Mara, Maurizio e Andrea, una madre e i suoi due figli.

Una storia che da tre decenni vede una gestione immutata, non solo negli imprenditori, ma anche nei dipendenti: il pizzaiolo, il cameriere, tranne che per chi è andato in pensione tutti sono rimasti legati alla famiglia Zaroli, facendo del Trilogy uno dei locali più conosciuti di Perugia e dintorni.

Chiediamo ad Andrea Zaroli quale sia "la ricetta" di questo successo:

"Sicuramente la voglia di crescere e migliorare, la continua ricerca della qualità, il forte legame col territorio, sono stati gli ingredienti fondamentali per andare avanti negli anni. C'è emozione nel pensare e ricordare le tante, tantissime persone che hanno passato le loro serate importanti in questo locale, i giovani che ci sono cresciuti e che oggi ci frequentano ancora con i propri figli!".

Va detto infatti che tra i punti di forza del Trilogy, godibile soprattutto in estate, c'è lo splendido giardino attrezzato con giochi e spazi per i più piccoli, che possono divertirsi in sicurezza e libertà mentre mamma e papà si godono una delle celebri pizze del Trilogy (ma non solo) con gli amici. Un locale di famiglia e a misura di famiglia.

"Quest’anno - racconta ancora Andrea Zaroli - abbiamo anche ricevuto il premio “Tripadvisor Traveller’s Choice”, ovvero oggi siamo su Tripadvisor prima pizzeria della provincia di Perugia con circa 1000 recensioni".

Insomma, un traguardo davvero importante per questa attività ristorativa del nostro territorio, augurando altri importanti successi agli imprenditori umbri più costanti e motivati come quelli del ristorante pizzeria di Ramazzano.