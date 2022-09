Due umbre tra le Miss Mamma italiana 2022, Erica e Simona si aggiudicano due fasce speciali

Prmieggia ancora l'Umbria nel concorso che premia la bellezza delle mamme, creature belle per definizione ma che, ne corso della speciale selezione ideata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ricevono una speciale valutazione anche per le loro caratteristiche di simatia, sportività, eleganza, e tante altre caratteristiche distribuite tra le madri di tutte le età.

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 29° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme), non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Nel corso della Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni svoltosi a Bellaria, che ha premiato la comasca Carolina Bossi di 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, di Cantù (Como) e madre di due bimbi, uno speciale riconoscimento è stato tributato anche a due finaliste umbre, entrambe provenienti da Spello. Si tratta di Simona Elena Buzdugab eletta “Miss Mamma Italiana Sportiva” di 34 anni, agente immobiliare, mamma di Nives Cristina di 8 anni e di "Miss Mamma Italiana Simpatia”, fascia che è andata ad Erica Marani 41 anni, arredatrice d’interni, mamma di Christian e Teresa, di 14 e 8 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.