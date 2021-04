Un dono per la festa della mamma che aiuta la piccola Noemi

Bel gesto della titolare di un centro estetico perugino in occasione della festa della mamma per raccogliere fondi per le cure della piccola perugina affetta dalla sindrome di Rett

La festa della mamma si avvicina (quest'anno cadrà il 9 Maggio) e c'è chi in occasione di questa ricorrenza ha voluto pensare a qualcosa di varmente speciale da dedicare alla mamma, unendo insieme a questo momento di festa anche una nobile iniziativa di solidarietà.

Solidarietà con la piccola Noemi, una bambina perugina di 11 anni affetta da una malattia rara, la sindrome di Rett. Questa malattia comporta il rallentamento delle competenze motorie e linguistiche, fino alla perdita di esse con l’andare avanti negli anni. Inoltre, può comportare anche le crisi epilettiche, il bruxismo, il reflusso gastrico, la rigidità articolare, le apnee frequenti ed altri problemi correlati.

E' così che Federica, titolare del centro estetico Natural Beauty, rimasta colpita dalla storia di Noemi e della sua coaggiosa mamma, Alessia, ha deciso di fare la sua parte per aiutare la piccola ad affrontare le spese delle cure in Texas, nel centro altamente specializzato per questa patologia, dove ogni anno Noemi trascorre tre mesi per recuperare quanto più possibile funzioni e abilità e vivere al meglio la sua vita.

In che cosa consiste l'aiuto

Federica, navigando sulla pagina Facebook Insieme a Noemi, ha deciso di promuovere una linea di prodotti speciali proprio in occasione della festa della mamma, dedicati a Noemi ed Alessia: acquistando questi prodotti di bellezza (ideale regalo per mamme di ogni età!) verrà devoluta una somma di denaro per aiutare mamma e figlia ad affrontare gli ingenti costi del prossimo viaggio in Texas.

Ecco come, facendo un bellissimo regalo, si potrà anche compiere un bel gesto di solidarietà!