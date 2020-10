Deva Cassel incanta nella sua prima copertina, l'orgoglio di mamma Monica Bellucci

"C'era una volta una bambina. Il tempo scorre così veloce!. Possa la vita proteggerti amore mio". Così mamma Monica Bellucci commenta orgogliosa sul proprio profilo Instagram la copertina dedicata a sua figlia Deva Cassel dalla rivista Elle France, che definisce la 16enne modella come la 'La belle debutante'.

Buon sangue non mente dunque ed ecco così un'altra soddisfazione professionale per la figlia dell'attrice tifernate che a febbraio, scelta come testimonial da Dolce&Gabbana, era stata protagonista del suo primo spot.