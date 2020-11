Cuochi d’Italia - All Stars su Tv8, l'Umbria sfida la Puglia: quando vedere la puntata

Nella prossima puntata di Cuochi d’Italia - All Stars, in onda martedì 1 dicembre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8, torna in gara la chef Rosita Merli di Gubbio, instancabile ai fornelli, che sfiderà la Puglia di Felice Sette.

In questa nuova fase, la quarta, sono quattro le regioni che si sfidano tra loro: in questo episodio, Umbria e Puglia da un lato ed Emilia e Toscana dall’altro dovranno scegliere fra due grandi classici della cucina italiana, portati in gara dai giudici. Il concorrente che si è classificato primo nel suo girone sceglie il piatto e gareggia contro il secondo di un altro girone. Qui la partita non lascia scampo: chi vince prosegue, chi perde torna a casa.

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Bruno Barbieri.

Durante le 40 puntate di Cuochi d’Italia - All Stars si sfidano tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Barbieri, ci saranno Alessandro Borghese, Giuliano Baldessari, Igles Corelli, Diego Rossi, Davide Palluda e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000€ in gettoni d’oro.