"Stimatissimi donne e uomini che lavorate con me": Cucinelli festeggia in azienda il premio 'Designer of the Year'

È Brunello Cucinelli il 'Designer of the Year 2021'. Un prestigioso riconoscimento, quello ricevuto dalla rivista inglese GQ, che l'imprenditore umbro della moda ha voluto festeggiare insieme ai suoi dipendenti nell'azienda di Solomeo. Un momento di orgoglio condiviso e di gioia immortalato dal 're del cachemire' sui propri profili social...

"Ho fissato per sempre nel cuore questo momento di grandissima emozione - scrive Cucinelli -: ci siamo ritrovati nel parco dell’impresa di cui ci sentiamo partecipi con affetto, per festeggiare insieme il prestigioso premio 'Designer of the Year 2021' conferitomi dalla nobile rivista inglese GQ, un simbolo dell’amore e dell’impegno che tutti voi, stimatissimi donne e uomini che lavorate insieme a me, avete costantemente dimostrato nella vita e nel lavoro. Per questo desidero ringraziare ognuno di voi, miei speciali compagni d’avventura, per il modo in cui, anche in questo ultimo anno particolarmente toccante e doloroso, avete tenuto vivi i valori umani che ci hanno sempre guidato; e infine vorrei dedicare questo prestigioso premio a mio padre, che ormai alla soglia dei cento anni, ancora ogni giorno mi ricorda di essere una persona per bene. Grazie infinitamente".