Brunello Cucinelli sale sul palco e chiama in diretta Peter Brook: emozioni al Teatro di Solomeo

Epilogo a sorpresa e pubblico emozionato ieri sera nel Teatro di Solomeo, dove è andata in scena la prima italiana dello spettacolo 'Tempest Project' di Peter Brook.

"Ieri sera - racconta in un post sui suoi profili social il 'padrone di casa' Brunello Cucinelli -, un emozionato Peter Brook mi ha chiamato nei minuti antecedenti lo spettacolo chiedendomi poi di richiamarlo al termine per trasmettergli le mie impressioni e quelle del pubblico. Alla fine, sono salito sul palco insieme alla sua fedele e preziosa collaboratrice Marie-Hélène Estienne ed ho mantenuto la promessa, chiamandolo al telefono in vivavoce per permettergli di assaporare di persona gli applausi prolungati che il pubblico ha voluto dedicare a lui e a tutta la compagnia".

E ancora: "In ultimo gli ho detto scherzando: 'Secondo me, se Shakespeare fosse stato qui con noi stasera, sono sicuro che avrebbe detto: “Però, niente male questo Peter Brook!', strappando una sincera e divertita risata al grande maestro". Un maestro il cui ritorno, come spiegato da Cucinelli alla vigilia, è stato per l'imprenditore mecenate "motivo di grande gioia. Oltre alla profonda ammirazione per il suo genio e per la sua opera rivoluzionaria, mi unisce a questo grande maestro della scena un profondo affetto. Durante uno dei nostri incontri a Solomeo gli domandai di raccontarmi della sua vita, e con grande semplicità mi rispose: iAmico caro, ho trascorso tutta la vita dialogando con Shakespeare'".