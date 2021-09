Il 'Piatto Ricco' parla umbro: Camilla Macellari trionfa in tv nel programma di Alessandro Borghese

Il 'Piatto Ricco' parla perugino. A trionfare ieri (mercoledì 29 settembre) nella puntata della fortunata trasmissione di Alessandro Borghese (con giudice d'eccellenza Gennaro Esposito) - in onda alle 19:30 dal lunedì al venerdì su TV8 - è stata infatti la 34enne Camilla Macellari.

Nata ad Assisi, sposata e con un figlio, Camilla è laureata in Ingegneria Ambientale e vive e lavora a Perugia, coltivando fin da ragazza la sua passione per la cucina umbra ereditata dalle nonne. E grazie anche ai loro insegnamenti è riuscita a trionfare sui suoi agguerriti concorrenti con un piatto chiamato “Oro nero”. Il riferimento ovviamente è per il tartufo che ha impreziosito il piatto proposto da Camilla, telegenica e brava anche nella presentazione di un'antica ricetta, capace di superare anche la prova finale in cui si è cimentata in una pasta alla Norma che ha voluto chiamare “Normalissima”.

La giovane cuoca, grazie all’aiuto della YouTuber Martina Tiberi, aveva già potuto verificare nei mesi scorsi una sorprendente celebrità con un blog di cucina, chiamato "Alla Portata di Tutti" e presente su tutti i social. “Ho affrontato la sfida proposta dagli autori del programma con la tigna perugina, convinta che il tartufo sarebbe stato il jolly vincente. Credo che oltre alla qualità delle pietanze sia piaciuto lo spirito sbarazzino che mi ha accompagnato per tutta la puntata”. Macellari, che si è aggiudicata un premio in gettoni d’oro di 1000 euro, ha anche promesso di invitare a gustare le sue leccornie i tanti amici che da casa hanno fatto il tifo per lei.