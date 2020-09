Il nuovo messaggio social di Brunello Cucinelli, tra Seneca e formiche

Un nuovo messaggio social di Brunello Cucinelli, 're del cachemire' e imprenditore filosofo che con la sua azienda di moda porta il nome dell'Umbria in giro per il mondo. Un messaggio lanciato sul proprio profilo Instagram, in cui cita il filosofo latino Seneca e accompagnato dall'immagine di tre formiche che trasportano delle foglie.

"La natura ci ha prodotto fratelli, generandoci dagli stessi elementi e destinati agli stessi fini. Essa pose in noi un sentimento di reciproco amore con cui ci ha fatto socievoli: in questa Lettera a Lucilio - scrive Cucinelli - il grande Seneca ci ricorda che siamo fatti per la pace e la solidarietà e il mio sogno è che in tutto il Creato l’uomo lavori per il bene di tutti gli esseri".