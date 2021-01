Il 2021 inizia sul palco per Blind e Melancholia: concerto acustico in radio e video chat con i fan

Esibizione in versione 'unplugged' per il rapper perugino Blind e il gruppo folignate Melancholia che insieme a Casadilego, vincitrice di X-Factor 2020 che li ha visti protagonisti tutti insieme, suoneranno e canteranno stasera (lunedì 4 gennaio, ore 21) nella Suite Prime Time Live della radio RTL 102.5 che li ha intervistati stamattina.

“Innanzitutto è bellissimo poter tornare a suonare dopo un periodo così breve dalla fine di X Factor - esordisce Blind, 20enne di Ponte San Giovanni -, farlo con gli altri compagni e iniziare subito a suonare dopo solo quattro giorni nel 2021". A fargli da eco le parole di Benedetta, voce dei Melancholia: "Siamo stracontenti di poter suonare e stare insieme ai nostri compagni, perché abbiamo fatto un percorso intenso e bello insieme. Speriamo che questo 2021 ci possa, in qualche modo, portare più concerti possibili".

Dopo la Suite e, subito dopo la diretta, il collegamento passerà alla 'Social Room', dove Paola Di Benedetto e Laura Ghislandi aspettano Blind, Melancholia e Casadilego per il 'meet&greet' con i fan, collegati via Zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti sarà trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito e sull’app.