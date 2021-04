Cucinelli racconta sui social la sua collezione primaverile: "Eleganza contemporanea"

Con la primavera arrivano anche le nuove collezioni di moda stagionali e Brunello Cucinelli ha voluto 'raccontare' in prima persona la sua con un post pubblicato sui propri profili social, in cui saluta prima di tutto con entusiasmo i "profumi" di questo tempo dell'anno, nella "speranza di nuovamente incontrare col sorriso, sotto la carezza del sole che dolcemente torna a scaldarci", e poi spiega la sua idea di "eleganza contemporanea".

Ecco il testo pubblicato dall'imprenditore umbro:

"La Primavera, con i suoi profumi, porta con sé la speranza di poterci nuovamente incontrare col sorriso, sotto la carezza del sole che dolcemente torna a scaldarci. Mi affascina pensare che con l’arrivo della nuova stagione torniamo anche al piacere del bel vestire, assaporando l’idea di un’eleganza contemporanea, semplice e spontanea. Per la collezione primaverile mi sono lasciato ispirare anche dal denim, un tessuto iconico eppure sempre in rinnovamento che mi sembra incarnare con equilibrio e versatilità il momento unico che stiamo vivendo.

Mi tornano alla memoria le parole affettuose e l’immagine con le quali gli amici del @telegraph qualche mese fa hanno onorato lo stile che coltiviamo qui a Solomeo, includendomi nei 'The most stylish men of the last ten years' e per cui desidero rinnovare i miei ringraziamenti. Infine vorrei concludere questo pensiero con la foto scattata insieme alla mia nipotina Vittoria, il cui sorriso radioso è per me fonte inesauribile di gioia e speranza".