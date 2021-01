FOTO Perugia, orgoglio e tradizione: in tempi di coronavirus San Costanzo si festeggia sui social

San Costanzo si festeggia sui social ai tempi del coronavirus, con l'emergenza sanitaria che ha inevitabilmente condizionato e limitato le consuete celebrazioni del patrono di Perugia. Ecco così che molti perugini hanno usato il web (qui la gallery) per esprimere e condividere le loro emozioni in questo giorno speciale per la città, mostrando orgoglio nel rispetto della tradizione. Una su tutte? L'immancabile torcolo di San Costanzo.