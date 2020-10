“Coronavirus: dati, informazioni e fake news”, un webinar per capire come muoversi nel mondo delle notizie su internet

“Coronavirus: dati, informazioni e fake news” è il titolo del webinar che si svolgerà venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 17.00, in diretta facebook (https://www.facebook.com/gemmaprogetto) e sul canale youtube #Gemma ( https://www.youtube.com/channel/UCD4fThSkBEcFFLKzO_9hNeQ ).

Si tratta di un'iniziativa promossa da #Gemma, il progetto umbro che favorisce lo sviluppo di abilità digitali, nell'ambito della 10° edizione della “Global Media and Information Literacy (MIL) Week”.

Questa settimana è indetta dall’UNESCO (24 al 31 ottobre 2020) per promuovere comunità inclusive attraverso l'alfabetizzazione ai media e l’educazione al pensiero critico è il tema di quest'anno è: “Resistere alla disinfodemia: Media e Information Literacy per tutti e, da tutti”.

Affianco alla pandemia da Coronavirus in corso, infatti, si muove un’epidemia collaterale, dovuta sia alla disinformazione, che alle erronee informazioni sul Covid-19, divulgate nei canali non ufficiali. È per questo che l’UNESCO, soprattutto nella settimana in corso, sta spingendo i Paesi membri ad organizzare iniziative che facciano chiarezza e supportino i cittadini nel sapersi muovere consapevolmente on line ed off line, nella ricerca di corrette informazioni, non solo sul Covid-19.

#Gemma raccogliendo l’invito dell’UNESCO propone l’incontro on line di venerdì 30 ottobre per sollecitare i cittadini ad informarsi in maniera attiva, fornendo loro fonti e risorse attendibili, fondamentali in momenti di incertezza come quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia in corso.

A spiegare ai partecipanti come informarsi correttamente sull'andamento della pandemia da Covid-19, sulla diffusione del virus e sulle misure di contrasto e prevenzione attutate a livello nazionale e regionale saranno: Sonia Montegiove (Giornalista, Consigliera dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria) che aiuterà a comprendere il meccanismo di diffusione delle notizie false riferite al coronavirus e darà indicazioni sugli strumenti utili a valutare le fonti di informazione; Lorenzo Marzolla (Esperto di Anci Umbria Prociv) che ci accompagnerà alla scoperta della Dashboard COVID-19 della Regione Umbria, il Sito tematico sui dati dell'emergenza coronavirus in Umbria e Roberto Raspa (Formatore di Ideattivamente) che proporrà risorse online per famiglie e docenti per aiutare i giovani ad informarsi correttamente.

#Gemma, il sapere è prezioso, è un progetto finanziato dalla Regione Umbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma #OpenUmbria. Il progetto è stato presentato da un partenariato di enti pubblici e privati quali il Comune di Montone (soggetto capofila), Anci Umbria, Comune di Spello, Comune di Giano dell’Umbria, Fondazione Golinelli, Ic Togiano-Bettona, Liceo Properzio Assisi e Giove In Formatica Srl.