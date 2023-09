Il contest fotografico per celebrare i 100 anni del Luna Park di Perugia

Con l’arrivo dell’inverno la comunità perugina attende i famosi Luna Park della città, meglio conosciuti come i baracconi di Pian di Massiano. Aspettando il lieto evento, gli operatori delle giostre in collaborazione con il Comune di Perugia hanno organizzato un photo contest per celebrare i 100 anni del parco giochi.

L’invito è quello di inviare la propria foto che ricorda “La storia dei mitici baracconi” e per farlo c’è tempo fino alle 14.00 di domenica 8 ottobre. Le foto dovranno essere corredate di nome, cognome, data dello scatto e liberatoria all’uso dell’immagine.

È possibile inviare all’indirizzo comunicazioneistituz@comune.perugia.it un massimo di tre foto storiche in formato digitale, max 3 mega l’una.

La mostra fotografica sarà esposta, dal 14 ottobre al 12 novembre, all’interno del Luna Park di Pian di Massiano.

Per coloro che invieranno le foto, e vorranno richiederlo, verranno inviati biglietti scontati direttamente dagli operatori da usufruire all’interno del Luna Park.