Classifica delle migliore pizzerie a Perugia secondo Tripadvisor: i locali più votati dai clienti

Puntano sulla qualità degli impasti e danno il giusto "tempo" alle preparazioni. Ecco i pizzaioli perugini premiati dalle recensioni di Tripadvisor Pizzeria Piacere Totò, in via Strada fontana della trinità , viaggia in cima alla lista come primo con la menzione per pizza a lievitazione naturale, qualità ed esperienza nella gestione degli impasti digeribili. Seconda in classica le “Officine Bartolini”, dove a detta dei clienti la qualità dei prodotti rende la pizza strepitosa.. Si vocifera che ad essere buonissimi siano anche gli antipasti. In Terza posizione troviamo “Impasto Pizza & Fries”, amato dai giovani e divenuto celebre per la sua “pizza favolosa, dall'ottima lievitazione e gusti particolari, ma deliziosi”.

C'è chi addirittura la considerebbe Gourmèt per la loro particolarità. In quarta posizione “Pizzeria Non vedo l'ora”, situata a circa 8 chilometri da Perugia. Locale piccolo e ben arredato. Gli utenti l'apprezzano soprattutto per “l'impasto buonissimo e leggerissimo, condite come si preferisce sempre con prodotti di qualità”. In quarta posizione troviamo la “Pizzeria La Romantica Centro”, celebre per essere uno dei locali più amati per la pizza al metro. È il ristorante dove gli utenti dicono di poter mangiare la pizza più saporita.

A metà classifica “Maramao Pane e Vin, Via Dei Priori 65 . un locale a Gusto Naturale, menzionata su TripAdvisor. Al sesto posto “Pizzeria Appia", amata per “qualitá prezzo eccellente e personale cordiale e gentile. Offre anche servizi a domicilio. Da provare anche se per un pasto veloce”. In settima posizione si piazza la famosissima “Pizzeria Mediterranea”. I commenti concordano tutti: “Le sue pizze reggono il confronto con le migliori di Napoli! La posizione è centrale, il locale è piccolo e questo ha il solo lato negativo. Spesso si è costretti a lunghe attese per accedervi. I prezzi sono onesti”.

All'ottavo la "pizzeria contemporanea di Andrea ”. Piccolo locale, rinomato per la sua pizza con ingredienti Gourmèt . Nona piazza per la Pizzaponte, sempre in periferia a Perugia, che punta la sua specialità sulle farine speciali e i grani antichi. Infine, chiude sul TripAdvisor questa speciale classifica delle pizzerie che propongono prodotti a lenta lievitazione Il Cucuzzaro di Colle Umberto, che vanta secondo gli internauti un ottimo rapporto qualità-prezzo.