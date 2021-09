Perugia, fiocco rosa alla Città della Domenica: è nata Inay, cucciola di bisonte americano

Musetto e occhi neri, pelliccia marrone e caratterino vivace: questa è Inay, la cucciola di bisonte americano nata l’11 settembre a Città della Domenica, che si va ad aggiungere agli altri sei esemplari presenti nell’area western del parco naturalistico e di divertimenti perugino. Nome indiano per lei, che significa ‘simile a Dio’, e in attesa che cresca a suon di erba, fieno e cereali, per ora la sua dieta è a base di latte e coccole della mamma ‘Goccia di Rugiada’, al suo primo parto. Un parto, tra l’altro, a cui hanno potuto assistere casualmente alcuni visitatori del parco, in diretta.

“Il bisonte americano – ha detto Alessandro Guidi – è uno dei mammiferi più grandi del nord America, ma come potete vedere non c’è bisogno di andare fin laggiù per ammirarlo. Siamo davvero felici di questa nuova arrivata, che sta bene, pesa quasi 30 chilogrammi ed è stata ben accolta dagli altri animali: oltre che con la madre e il padre Rombo di Tuono, Inay crescerà con Raggio di Sole, Luce di Fuoco, Pioggia di Primavera e Yaisha”.