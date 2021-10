Chi compra di più sul web? Alla scoperta della Generazione Z

Fino a non molto tempo fa il mondo sembrava dominato dai Millennial, ma negli ultimi tempi una nuova generazione ha iniziato a salire alla ribalta: la Gen Z. L'agenzia globale di marketing Team Lewis, assieme a UNA, Aziende della Comunicazione Unite, ha condotto un’analisi su tendenze e abitudini di acquisto di questa nuova generazione Generazione emergente.

Come si è svolta la ricerca

Le persone nate fra la metà degli anni ’90 e il 2010 rappresentano oggi il gruppo generazionale più numeroso, in confronto a quelli precedenti, come Millennial, Generazione X o Boomer. Si tratta di persone con un’età compresa fra gli 11 e i 26 anni, preadolescenti e giovani adulti che si stanno affacciando in questi anni al mondo dei consumi e del lavoro e proprio per questo motivo, suscitano un grande interesse da parte dei professionisti del marketing che ne vogliono conoscere tutti gli aspetti.

Il sondaggio di Team Lews è stato condotto tra fine settembre e inizio ottobre verso persone fra i 16 e i 26 anni, per approfondire il modo in cui questa generazione naviga in internet, prende decisioni d’acquisto o preferisce un brand piuttosto che un altro. Grazie alle oltre 340 risposte raccolte, è stato possibile identificare i fattori cruciali nella scelta dei brand favoriti e nel processo di acquisto, offrendo così uno spaccato sulla Gen Z in Italia. L’analisi è, infatti, in grado di rilevare insight utili per orientare le strategie di marketing e la comunicazione, arrivando al cuore degli Zoomer.

Alcuni dei risultati chiave