Una cena gourmet a quattro mani tra i sapori della tradizione: al Ristorante Elementi di Borgobrufa inizia un viaggio sensoriale nell'alta cucina

Un viaggio sensoriale che si snoda in tre tappe culinarie e che sancisce l’ingresso di Elementi nel gotha della ristorazione umbra: così il Ristorante Elementi Fine Dining inaugura le sue cene gourmet a quattro mani, pensate per offrire agli ospiti esperienze degustative uniche, nate dalla collaborazione tra eccellenze della cucina italiana.

Il via giovedì 24 novembre quando lo chef Luigi Taglienti del ristorante IO Luigi Taglienti a Piacenza, inaugurato lo scorso giugno nella galleria Volumnia della ex Chiesa di Sant’Agostino, cucinerà insieme ad Andrea Impero, resident chef di Elementi.

Come in un incantesimo, i sapori della terra prenderanno forma in un percorso degustativo dal titolo Selvaggina d’autore, ispirato all’elemento Terra e nato dall’estro creativo dei due chef. Seguendo le loro filosofie culinarie - uniche e personali - Andrea Impero e Luigi Taglienti daranno vita a un menù composto da 6 portate a base di selvaggina: 3 ricette saranno ideate da chef Impero, che curerà anche Introduzione e Conclusione della cena, mentre le altre 3 verranno create da Taglienti.

Selvaggina d’autore si annuncia come momento di condivisione capace di trasportare gli ospiti tra i profumi inebrianti e i colori caldi del bosco in autunno, alla scoperta dei prodotti del territorio, selezionati principalmente da produttori locali.

Le pregiate etichette di vino in abbinamento a ogni portata saranno a cura di SAGNA SpA.

Il menu ispirato all'elemento Terra

Il menù della serata è un invito a farsi cullare dalla magica atmosfera dell’elemento TERRA: dopo l’Introduzione curata da chef Impero, si comincerà con Petto e coscia di Quaglia. Cipolla fondente al gratin di chef Taglienti, abbinato allo Champagne Collection 242 Louis Roederer. Dal percorso Visione, sempre disponibile al ristorante Elementi assieme a Ispirazione, Andrea Impero proporrà È Ghiotta. Ravioli di piccione di Laura Peri, lardo “Urbevetus” e carote in abbinamento al Chianti Classico Docg 2018 Querciabella. Poi ancora Conigliolepre. Salsa reale di Luigi Taglienti abbinato a ION Irpinia Campi Taurasini Doc 2018 Stefania Barbot e il dolce di Andrea Impero Tartufo bianco, cioccolato, topinambur con Malvasia Lipari Doc Riserva 2019 Hauner.

Il viaggio gourmet prosegue

La seconda cena, in programma domenica 22 gennaio 2023, ha come protagonista lo stellato Antonio Guida, chef del ristorante due Stelle Michelin Seta, situato all’interno del Mandarin Oriental Hotel di Milano e meta d’eccellenza della ristorazione meneghina.

I due appuntamenti con gli chef Taglienti e Guida aprono un ciclo di serate gourmet, che, nel corso dell’anno, porteranno negli spazi del ristorante Elementi Fine Dining nomi di primo piano della cucina italiana.

Elementi Fine Dining è il ristorante gourmet custodito all’interno di Borgobrufa SPA Resort, la raffinata struttura adults only che sorge sulle colline di Torgiano, in provincia di Perugia. La cucina è il fulcro attorno a cui ruotano e si intrecciano anche i fondamenti del resort stesso: la ricerca dell’essenza, della verità, del benessere e dell’armonia, sulla tavola così come nell’ospitalità.

Chi è lo Chef Luigi Taglienti

Chef apprezzato a livello mondiale, ha frequentato tra i più grandi ristoranti italiani e internazionali, dove sin da giovanissimo ha mostrato il suo enorme talento, codificandolo nel tempo attraverso uno stile personale, oggi definito inimitabile. In cucina abbraccia una visione poetica e artistica. Il suo lavoro si basa su ispirazioni e intuizioni, inaspettati flash mentali che si trasformano in sapori inediti, guidati dall’eleganza e dalla gestualità. La narrazione di un’emozione o di un ricordo conducono lo chef ligure - che nel 2008 ha conquistato una Stella Michelin - verso una precisa logica gustativa ed esperienziale.

Chi è lo chef Chef Andrea Impero

Giovane all’anagrafe, ma già traboccante di cultura culinaria ed esperienze importanti in Italia e all’estero. Ricopre, per esempio, il ruolo di Executive Chef al Restaurant George I di Vladivostok e al Quattro passi di Antonio Mellino a Londra. Poi diventa Chef Executive Resident del prestigioso fine dining russo Maritozzo a Mosca, dove ne gestisce tutti gli ambiti gastronomici. Tornato in Italia, ai ristoranti di Borgobrufa Spa Resort “reinventa” il concetto di cucina umbra, esaltando il gusto locale con ricette innovative. L’eccellenza della sua proposta, inoltre, nasce dall’impiego di materie prime di assoluta qualità, provenienti da un importante network di produttori locali, per assicurare ai commensali la sostenibilità in tavola e ingredienti genuini nel piatto.

Cena su prenotazione al numero +39 3497538102 elementi@borgobrufa.it