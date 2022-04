Celebrare un matrimonio civile a Perugia: tutte le splendide location e il progetto SpoSì

Celebrare un matrimonio civile a Perugia significa avere l'opportunità di immergersi in un'atmosfera molto speciale. Non solo le pregiate e antiche sale comunali, infatti, sono disponibili per le cerimonie ma il Comune di Perugia ha dato avvio a una nuova iniziativa. Infatti, nell’intento di valorizzare il proprio territorio, è nato il progetto “SpoSi a Perugia” dando la possibilità a coloro che dispongono di residenze – dichiarate di interesse culturale dalla Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici – o ville, dimore storiche, strutture ricettive ed altri edifici che siano di particolare pregio – storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico – di concedere in comodato d’uso gratuito all’amministrazione comunale un locale della propria struttura per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

Maggiori informazioni si possono trovare su https://www.comune.perugia.it/pagine/sposi-a-perugia

Come prenotare la propria cerimonia di nozze a Perugia

Per scegliere una delle location messe a dispoizione dal Comune di Perugia per i matrimoni civili, è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile - Matrimoni e Unioni civili

Piazza Cecilia Coppoli, 3 (Zona Monteluce - ex Area Ospedale) o scrivere all'indirizzo pubblicazioni@comune.perugia.it

L'apertura al pubblico avviene solo su appuntamento.



Natuarlamente, la data del matrimonio civile o costituzione unione civile sarà fissata anche in seguito alla verifica della disponibilità delle sale comunali

Le sedi della cerimonia

A questo link sono visibili tutte le sedi per lo svolgimento delle celebrazioni civili.