Madre, moglie e lavoratrice: c'è un'influencer a Perugia, Ilaria Di Vaio

Il suo cognome è famoso soprattutto per via del fratello, Mariano Di Vaio, inlfuencer e modello da sei milioni di like su Instagram, che di recente (giusto prima del lockdown) ha anche inaugurato la nuova sede della sua factory milioaria di moda alle porte di Perugia. Ilaria Di Vaio però è anche lei una star del web, dove racconta di sè, della sua vita di madre e di moglie, attraverso il blog "Crumbs of life".

In questa pagina la 33enne blogger perugina condivide il suo quotidiano, la vita matrimoniale, la presenza delle due figlie nella sua vita, il suo lavoro di insegnante di inglese e la sua grande fede in Dio. Tutto fatto con "stile" e amore per la bellezza e la cura di sé! Il blog è apprezzato non solo in Italia, ma anche all'estero e Ilaria ha ricevuto premi e riconoscenze per il suo modo di narrare con armonia la vita familiare, la fede in Dio e appunti di lifestyle.

Ilaria dispensa poi consigli su vari argomenti: dal cibo allo stile di vita, dai viaggi alla bellezza, dalla moda per mamma e bimba a quattro chiacchiere con persone famose ma che hanno in comune con lei alcuni valori importanti... Insomma, uno spazio in rete dove condividere in modo originale il proprio modo di essere, non solo di apparire, con il coraggio di chi crede fortemente nei valori della famiglia e della fede, ma sapendo stare a proprio agio anche nella mondanità.

Brava Ilaria, continua così!