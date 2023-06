Bruno Barbieri - 4 Hotel in Umbria: ecco il vincitore 

Bruno Barbieri approda in Umbria: nella puntata di "4 Hotel" del 22 giugno il viaggio fa tappa all'interno di quattro imponenti e affascinanti strutture d'epoca, per altrettanti agguerriti concorrenti. Ma, come al solito, ci sarà un solo vincitore.

Bruno Barbieri - 4 hotel: la puntata in Umbria

Dopo la trasferta di Malta - seconda e ultima tappa estera di questa edizione - Bruno Barbieri fa ritorno in Italia e nel nuovo appuntamento di "4 Hotel" visita quattro strutture alberghiere dell'Umbria. Ad emergere sono in particolar modo i feudi e i castelli, che rendono al territorio una statura imponente e quasi magica, come fuori dal tempo. Gli interni delle strutture offrono tocchi contemporanei che spezzano qua e là la prevalenza della tradizione: le residenze d'epoca conservano, in tal modo, un fascino che può dirsi immortale.

Per questo nuovo appuntamento con il programma - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - Bruno Barbieri visita, da esperto di hôtellerie quale è, quattro diversi hotel d'epoca, tenendo come sempre in considerazione l’accoglienza, lo stile, la pulizia e i servizi delle strutture, senza dimenticare le benemerite scelte ecosostenibili scelte dagli albergatori. Per il resto, lo Chef soggiorna di volta in volta nelle quattro strutture, in compagnia dei tre sfidanti di turno, che assegnano un voto da 0 a 10 agli avversari di turno. Le categorie di riferimento sono: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Alla fine dei giochi Bruno Barbieri esprime i suoi voti, che possono confermare o ribaltare la graduatoria provvisoria. Il vincitore riceve un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

I quattro albergatori - e i rispettivi hotel umbri - in competizione sono:

- Lucia, titolare di Posta Donini 1579, una imponente residenza d’epoca situata a San Martino in Campo (Perugia);

- Novello, proprietario insieme alla sorella Francesca de La dimora dell'artista, che sorge in un grande giardino a pochi passi da Perugia;

- Maria Costanza - detta Mirca, gestisce insieme al compagno Federico il Borgo Castello Panicaglia, una residenza storica di Nocera Umbra;

- Francesco, che gestisce con sua moglie Claudia il Relais Todini, residenza storica che in passato era una torre di avvistamento.

Bruno Barbieri - 4 Hotel in Umbria: ecco il vincitore

A vincere la puntata di 4 Hotel è il Relais Todini.