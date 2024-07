Brunello Cucinelli, come vestirà l'uomo nella primavera/ estate 2025

Il gusto della nonchalance è la chiave per l’interpretazione dell’eleganza contemporanea. Il piacere della disinvoltura influenza uno stile privo di rigidità, capace di dare valore ad ogni occasione quotidiana.

Delicate nuance pastello pompelmo, papaya e zenzero che intervengono come neutri elevati da un tocco di colore. Sono gli elementi caratteristici della collezione uomo primavera/estate 2025 di Brunello Cucinelli, presentata in questi giorni. La palette estiva sviluppa un’ampia tavolozza di neutri beige, grigi e blu, tra i quali spiccano il bianco caldo English white, le texture eleganti in testa di moro e l’intensa tonalità corteccia. Gli abiti più ricercati della stagione esplorano i delicati colori estivi fiore di ciliegio, crema e celeste.

Le fibre naturali sono le protagoniste della collezione, la seta in particolare gioca un ruolo di primo piano: in purezza o in blend preziosi, sempre con effetto opaco, anche in elementi inconsueti come outerwear o tessuti denim.

Gli outerwear estivi approfondiscono il carattere tecnico nei volumi ampi che richiamano gli anni ’80, oppure impiegano preziosi tessuti sartoriali, resi performanti da membrane e finissaggi che ne arricchiscono la protezione.

La maglieria esplora una varietà di punti e rinnova anche lo styling dell’abito. I colori sono diffusi in tutta la linea: dalle leggerissime T-shirt e polo in maglia al cardigan in morbido cotone malfilé, ideale per i mesi primaverili.

Il nuovo sottile filato in cashmere e lino introduce colori ricercati nelle maglie più leggere, mentre le fantasie a righe sviluppano armonie delicate grazie alle nuance panama, beige e grigie.

La capsule dedicata al mondo del Tennis si evolve in versione estiva e viene affiancata da una nuova capsule ispirata al Golf. I due mondi sportivi che storicamente hanno influenzato in maniera importante lo stile casual maschile vengono reinterpretati attraverso elementi di pregio e il carattere casual-chic distintivo del brand.

Artigianalità e materiali attentamente selezionati conferiscono leggerezza e comodità agli accessori. Nelle calzature, il mocassino assume un ruolo centrale, arricchito da dettagli unici, da tomaie in pelle intrecciata oppure da inserti in corda stile espadrillas. Nuovi design declinano lo stile delle sneaker in versioni casual molto leggere o in modelli anni '70 dalle forme affusolate e super confortevoli.