“Bregno Unito”, il nuovo gioco da tavola all'insegna delle tradizioni e del dialetto: un'iniziativa dei creatori di "Ardillo n'perugino"

Dopo il successo del gioco da tavola Lillero del 2018 e le successive ristampe (tra cui la celebre versione "pandemica"), gli autori della pagina Facebook "Ardillo n'perugino" annunciano il nuovo gioco del 2022: “Bregno Unito”.

Si tratta di un gioco di strategia ambientato nel territorio perugino dove cinque squadre di “cignali” (cinghiali) e “nottle”(pipistrelli), animali considerati particolarmente invadenti, uno per gli attacchi via terra, ed un altro per gli attacchi via aria, si contenderanno il loro predominio sulla città. Il tabellone è immancabilmente diviso secondo i confini storici del territotio, annettendo anche alcuni territori che ad oggi non ne fanno più parte, come Corciano, San Mariano, Solomeo (storicamente infatti i confini di Perugia arrivavano a toccare le sponde del Trasimeno). Un gioco che consente di duellare tra i vari piccoli paesi e quartieri, con un unico obiettivo imperativo: Conquista il Regno e faje fa’ ‘l “Bregno”!!

In dialetto perugino la parola "bregno” significa broncio, ovvero essere triste, deluso, corrucciato. Quelli che fanno il “bregno”, spiegano i promotori dell'iniziativa, sono coloro che escono sconfitti da una competizione. Quindi l’obiettivo finale è quello di unificare il “bregno” degli avversari.

Il gioco di Ardillo n'perugino è disponibile in esclusiva solo da Spazio Conad all'interno del centro commerciale Quasar Village di Corciano alpPrezzo alla vendita 39,90.