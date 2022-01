Nuovo singolo e un programma radiofonico per il rapper perugino Blind

Una bella notizia per i fan di Blind, il perugino rivelazione di X Factor 2020. Dopo gli oltre 23 milioni di stream totalizzati da ‘Cuore Nero’ (certificato disco di platino) e le collaborazioni con artisti come Guè Pequeno e Nicola Siciliano, Mameli, Nashley e Giaime, il 22enne rapper di Ponte San Giovanni (ma trasferitosi a Milano) torna con un nuovo nuovo singolo dal titolo ‘Non mi perdo più’ (Sony Music Italy), in radio da venerdì (21 gennaio) e già da ieri disponibile in presave/preadd.

Così Blind racconta il suo nuovo brano: “Ti capiterà nella vita di avere certezze che si trasformano in dubbi, ostacoli sulla tua strada e gli affetti che avresti voluto a fianco per tutta la vita se ne vanno. In questo periodo così difficile per tutti, ognuno di noi deve aggrapparsi a qualcuno o qualcosa per non perdersi. Un’isola sicura. Per me è stato l’amore”. Sempre venerdì il rapper umbro comincerà anche un’esperienza come conduttore radiofonico su Rds Next, la web radio di Rds, con un programma tutto suo che si chiamerà "newsic Friday' in onda il venerdì dalle 14 alle 16. Blind, insieme ad altri conduttori, parlerà delle novità musicali, anche con ospiti e andrà a scoprire artisti emergenti intervistandoli per raccontare la loro storia.