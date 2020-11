Black Friday, nonostante il momento difficile tanti commercianti anche a Perugia aderiscono all'iniziativa

Sarà un Black Friday diverso senza dubbio, quello di quest'anno, segnato dalla difficile situazione sanitaria, con le sue inevitabili implicazioni economiche. Eppure consumatori e commercianti non vogliono rinunciare a quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di fine Novembre, momento che da evento di una sola giornata, si è trasformato da alcuni anni in Black Week, una intera settimana dedicata a sconti speciali e promo imperdibili. In molti approfittano della settimana del Balck Friday per anticipare l'acquisto dei regali di Natale.

Le offerte del Black Friday (senza però dimenticare il Cyber Monday) riguardano il mondo della tecnologia, ma non solo. Ecco il motivo dell'estremo interesse che attira tutti gli anni questa data e che quest'anno si celebra il 27 novembre 2020. Ma non aspettate con le mani in mano, perché le grandi opportunità potrebbero sfuggirvi di mano.

Entrato di prepotenza anche nel nostro Paese, il Black Friday è ormai diventato un appuntamento fisso per lo shopping, con grandi catene, siti di e-commerce e anche venditori più piccoli che si danno alla pazza gioia tra offerte a tempo, sconti mai visti e veri e propri regali per spingere i consumatori ad aumentare il loro volume di acquisti. Una "tradizione" spesso discussa, da molti criticata, come sempre importata dagli Stati Uniti, ma capace di vivere un seguito sempre maggiore, diventando anche da noi il primo vero giorno di shopping natalizio.

Black Friday, le origini

L’origine della giornata va collegata all’iniziativa della catena di negozi americana Macy’s nel 1924, incentrata proprio su un evento di shopping che dava l’avvio alle spese natalizie. Successivamente, negli anni Sessanta, i negozianti americani hanno iniziato a proporre prezzi ribassati fino all’80%, scontistica nota fino a oggi.

Per quanto riguarda il nome, secondo una delle tante fonti, deriverebbe dal libro dei conti scritto dai commercianti con l’inchiostro nero se il bilancio era in attivo e, cioè, se le vendite erano buone.

Dove trovare il Black Friday a Perugia

E allora vediamo quali sono le principali attività di Perugia che aderiscono all'iniziativa e nei quali si può trovare qualche interessante offerta durante questo periodo.

Si inizia con il cioccolato: Dulcinea Perugia pratica una settimana di sconti sui suoi prodotti.

Tra i negozi del Centro Commerciale Emisfero, Grandvision aderisce al Black Friday.

Nella stessa galleria commerciale, anche la profumeria Douglas parteciperà all'iniziativa.

Per chi ama la pelletteria, lo storico negozio Il Caimano praticherà sconti speciali per il Black Friday, come anche Digie Calzature. Sul gruppo Facebook Io compro umbro sono presenti tutte le offerte dei commercianti del territorio.

Tra i centri commerciali del territorio, anche Gherlinda, Collestrada e Piazza Umbra aderiscono a Black Friday, con tante interessanti offerte all'interno dei negozi.

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle

A sorpresa Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno, ma circa 24... Non il classico giorno di folli spese, ma tante opportunità con più sconti e offerte assolutamente da non perdere.

Le offerte quotidiane saranno stile Black Friday e si potrà guadagnare su una vasta selezione di prodotti, potendo anche anticipare i propri acquisti natalizi.

I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito amazon.it/blackfriday, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo "Alexa, quali sono le mie offerte?".

Amazon ha già dato il via alla sua campagna di sconti online: dal 26 ottobre al 19 novembre è attiva infatti Black Friday in anticipo. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.