"Bestemmio e prego", primo disco per l'artista umbro Massimo Bigi, tour manager di Enrico Ruggeri

Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, e così, all'età di 62 anni, Massimo Bigi, nativo e residente di Castigione del Lago pubblicherà il suo primo album da autore. A molti il nome di Bigi forse non dice nulla, ma in realtà questo artista umbro ha girato per decenni l'Italia come tour manager del cantautore Enrico Ruggeri. Sarà proprio quest'ultimo a supportare Bigi, che oltre a questa sua professione è anche direttore di produzione musicale, chitarrista, e scrittore.

Il 16 ottobre dunque arriva l'album “Bestemmio e prego” (Anyway Music), lavoro d’esordio di Massimo Bigi, che è stato anticipato dal singolo “Come se fosse facile”, ft. Enrico Ruggeri, in radio e in digitale già dal 2 ottobre.

Massimo Bigi è nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 26 aprile 1958. Appassionato di musica fin da bambino, ha imparato presto a suonare la chitarra, ma la vita lo ha portato a fare ogni sorta di lavoro per mantenersi, dal bagnino, al giardiniere. Nel 1993 è diventato direttore di produzione di Enrico Ruggeri (proprio nell’anno in cui il cantautore vinceva il Festival di Sanremo con “Mistero”) e dopo poco, nel ‘95, il suo tour manager, rafforzando un rapporto di stima reciproca che poi è diventato anche di amicizia. Bigi ha anche pubblicato due libri: “Grand Hotel des Guitar” e “Giocando col tempo”.



Ora Ruggeri ha scelto di supportare l’amico e collega con la sua etichetta, condividendo anche la gestazione artistica del disco. “Un bagaglio di esperienze complicate - dice Bigi - ha prodotto canzoni sofferte e intense, tipiche di chi ha speso la propria vita senza risparmiarsi. Ruggeri, ascoltandole, ha capito di aver avuto vicino da sempre, senza saperlo, anche un artista e ha deciso di investire nel mio estro creativo e nella mia sensibilità, andando oltre le logiche del mercato discografico”.



Con “Bestemmio e prego” Bigi emerge da dietro le quinte per dimostrare a tutti che non esiste un posto giusto o un momento giusto per fare arte.



Alla realizzazione del disco hanno partecipato importanti musicisti che si sono messi al servizio della scrittura di Massimo Bigi per dare forma alle sue composizioni cantautoriali, dirette e solide.