Auto storiche e paesaggi mozzafiato, Nicola e Martina scoprono l'Italia grazie alle gare di regolarità

Due fratelli che condividono la passione per le auto, i viaggi e la bellezza dell’Italia.

Nicola e Martina Alessandrelli sono due fratelli che condividono la stessa passione, nata dalla loro curiosità nello scoprire questo fantastico mondo che collega il nostro passato al presente.

L’anno si sta per concludere ed inizia la nostalgia delle piacevoli esperienze vissute in questo 2020, ma con l’entusiasmo di vivere i prossimi appuntamenti futuri. Girando per l’Italia, e scoprendo nuovi territori, ogni gara si trasforma in un viaggio ed in un’esperienza fatta di competizione e cultura, ed ogni accoglienza crea un’atmosfera surreale degna delle auto storiche che rivivono le nostre strade.

A far cornice alla competizione di regolarità (le gare di regolarità sono manifestazioni nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti di percorso costituisce il fattore determinante per la classifica), vi è la storia, gli amici che si incontrano, le opinioni che si scambiano, i pensieri e le sempre inaspettate ed interessanti conoscenze, che saranno gli amici di domani! Questa è anche la regolarità che per Nicola e Martina, ormai conosciuti a livello nazionale per la loro simpatia e professionalità, è diventata un momento di grande soddisfazione visti i risultati conseguiti ma soprattutto grazie alle tante amicizie nate vivendo questi momenti di condivisione.

Grazie anche all’appoggio di un’eccellenza del nostro territorio come l’Old Factory Garage di Balanzano i due fratelli si proiettano ad affrontare tanti nuovi capitoli di questo fantastico percorso, pronti a competere in ogni gara, ma soprattutto pronti a vivere questo fantastico mondo fatto di persone e mezzi che raccontano la nostra storia.