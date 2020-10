Ad Assisi un nuovo ristorante, "Laudato sii", un segno di incoraggiamento per tutto il territorio

In questo momento storico così difficile per l'economia e per la società intera, ogni volta che il coraggio e lo spirito d'impresa hanno la meglio sulle paure e un imprenditore apre un nuovo locale, c'è da festeggiare. Perché significa che c'è ancora speranza per un territorio.

È quanto accade ad Assisi, dove ll’interno del suggestivo Agriturismo “Il Cantico di San Francesco”, aderente a Confimi Industria Umbria, verrà inaugurato il prossimo 8 Ottobre un nuovo ristorante pizzeria dal significativo nome “Laudato sii”.

“Laudato sii, mi' Signore, per sora nostra matre terra.” Un versetto che suona familiare, profondamente legato alla storia di Assisi. Il nuovo ristorante di Palazzo di Assisi, immerso nella natura e circondato dal verde, è il luogo ideale per gustare le specialità della cucina umbra e assaporare le “pinse”, deliziose focacce tipiche della tradizione contadina del centro Italia. Un luogo in cui poter riscoprire il sapore delle ricette di un tempo e passare serate in compagnia sorseggiando un buon calice di vino.

L’attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti a chilometro zero sono aspetti fondamentali della cucina di Laudato Sii, per questo i prodotti utilizzati sono accuratamente selezionati. Perfetto per coppie, famiglie e gruppi di amici, ma anche per chi desidera organizzare eventi o festeggiare occasioni importanti. È la novità di una realtà che affonda le sue radici nella campagna assisana già da tempo, l’Agriturismo Il Cantico di San Francesco che ora, partendo proprio dalla cucina, desidera trasmettere ancora di più la passione per la tradizione contadina e il piacere delle cose semplici.