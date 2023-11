Brunello Cucinelli brilla a Hollywood con Ariana DeBose

L'attrice premio Oscar, Ariana DeBose, con il total look dei "desideri". E' firmato da Brunello Cucinelli il completo con il quale ha partecipato al primo screening del film Disney "Wish", "desiderio" appunto, che si è tenuto ia Los Angeles, in California. Ariana, nell'occasione, ha indossato, spiega la casa di moda di Solomeo, un blazer ricamato con paillettes, un top, pantaloncini e tacchi in pelle scamosciata della collezione Brunello Cucinelli SS24.