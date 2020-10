Antognolla Golf è il "Miglior campo da golf in Italia", lo premiano i World Golf Awards

L'Umbria continua a essere terra di eccellenze e lo dimostra con un nuovo riconoscimento, stavolta meritato da una struttura sportivo-ricreativa: Antognolla Golf, il campo da golf 18 buche distribuite su oltre 6 mila metri, festeggia infatti il premio come “Miglior campo da golf in Italia”, secondo i prestigiosi World Golf Awards, realtà che celebra l'eccellenza nel turismo golfistico e ambisce a migliorare gli standard nel settore premiando le organizzazioni leader nel loro campo.

Situato in Umbria, nel cuore verde d'Italia, Antognolla Golf è al primo posto della classifica dei campi da golf italiani, grazie anche a fairway lunghi e in pendenza, ostacoli d’acqua, green ampi e ondulati, ideali per qualsiasi livello di gioco.

Il premio giunge al termine di un percorso di due anni che ha visto numerosi interventi di miglioramento del campo. Nel 2018 il campo è stato oggetto di importanti lavori, grazie ad un investimento multimilionario: tutti i bunker e i tee sono stati rinnovati ed è stato installato un nuovo sistema di irrigazione e drenaggio che permette di giocare tutto l’anno; nel 2019 è stato inaugurato un nuovo campo pratica e sono stati completati i lavori di rifacimento dell'intero tracciato destinato ai cart. A supervisionare con cura i lavori, il team di Robert Trent Jones Jr., che ne aveva già curato il progetto originale.

Si tratta di un grande risultato ottenuto anche grazie alla professionalità del personale locale a cui il team di Antognolla si è affidato per garantire alti standard di qualità e per contribuire ad aumentare il turismo nella regione.

Un nuovo progetto in cantiere vederà operativo per il 2023 l’Antognolla Luxury Resort and Residences gestito da Six Senses Hotel Resorts Spas per un mix di golf, residenze di lusso, ristorazione e vino, paesaggio e cultura, offrendo agli ospiti un’esperienza davvero memorabile.