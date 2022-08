Anno scolastico 2022/2023, quali sono le festività e i ponti nella nostra regione

Tra poche settimane torneranno ad aprirsi le scuole, con il nuovo calendario scolastico regionale che ha previsto l'avvio dell'anno scolastico in Umbria per la data del 14 Settembre 2022.

Dopo due anni vissuti nel caos per via della pandemia, con grandi sacrifici soprattutto da parte degli studenti, si spera ora che quello 2022-23 sia finalmente l'anno del ritorno alla normalità.

In generale, stilando il calendario scolastico la Regioni decide tutte le date importanti per gli istituti scolastici del suo territorio: il primo e l'ultimo giorno di scuola, la data di inizio delle vacanze di Natale e di Pasqua, quelle di Carnevale e infine i ponti , giornate in cui le scuole restano chiuse in prossimità delle festività nazionali.

Proprio questi ultimi costituiscono delle occasioni attese da molte famiglie per prendere alcuni giorni di riposo o fare delle brevi vacanze nel corso dell'anno lavorativo. La buona notizia è che nell'anno scolastico incipiente, ci saranno varie occasioni per fare ponte. Vediamo quali.

I ponti del 2022-2023

Queste sono le festività nazionali, in cui le Regioni possono decidere di istituire uno o più giorni di ponte:

il 1 novembre cade di martedì;

l'8 dicembre di giovedì;

il 6 gennaio di venerdì;

il 25 aprile di martedì;

il 1 maggio di lunedì;

il 2 giugno di venerdì.

La Giunta regionale dell'Umbria ha stabilito la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola per le festività riconosciute dalla normativa statale vigente, e anche per le seguenti giornate individuate dalla Regione:

31 ottobre 2022; dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, compresi, per le vacanze natalizie;

dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023, compresi, per le vacanze pasquali;

24 aprile 2023;

3 giugno 2023.

Il calendario scolastico prevede 205 giorni di attività didattica, che si riducono a 204 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo nel corso dell’anno scolastico. Le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, per questo è bene sempre verificare sul sito della scuole dei propri figli quali siano le date di chiusura.