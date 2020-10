C'è anche una birra umbra tra le Chiocciole della Guida alle Birre d'Italia 2021 targata Slowfood

La Guida alle Birre d'Italia di Slowfood è ormai un punto di riferimento per chi voglia orientarsi nel mondo delle produzioni fermentate nel nostro Paese. Si tratta di una pubblicazione unica, che sa offrire un ampio spaccato della realtà in questione e contempla ben 1866 etichette e 387 stabilimenti selezionati da un gruppo di oltre cento esperti.

Nella guida, schede dettagliate raccontano la storia dell’azienda, le sue peculiarità e le caratteristiche delle birre giudicate più interessanti. Non si tratta di un semplice catalogo, ma di un tuffo nel mondo della produzione birraria conduce alla scoperta di realtà piccole e particolari.

Attraverso semplici simboli sono segnalate le aziende birraie che offrono tour guidati, dove è possibile acquistare direttamente le etichette o che hanno un banco di mescita.

L'edizione 2021 il volume si arricchisce inoltre di una nuova sezione che segnala i locali per comprare e bere birra artigianale: una mappa di pub, bar, enoteche e beer shop sparsi per tutta la Penisola davvero preziosa.

Un riconoscimento speciale a una birra umbra

Tante sono anche le realtà della prpoduzione birraia censite nella nostra regione e tra queste una speciale menzione è stata tributata quest'anno al Birrificio dell'Eremo (Assisi, Perugia): si tratta della Chiocciola di Slowfood, speciale menzione di qaulità per i birrifici eccellenti e slow riconosciuti per la qualità e la costanza delle birre, ma anche per il ruolo svolto nel settore birrario nazionale, nonché per l'identità e per l'attenzione al territorio e all'ambiente.